Число пострадавших пока не известно. На месте происшествия ведутся поисковые работы.

В пятницу, 8 октября, утром в Батуми (Грузия) на улице 26 мая обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.

Об этом сообщает издание Новости-Грузия.

По предварительным данным, есть жертвы, под завалами могут находиться люди, в том числе дети. На месте происшествия ведутся поисковые работы.

Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.

На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция. Спасатели выводят людей из-под обломков.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Леся Лещенко