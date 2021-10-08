В Батуми обрушился жилой дом, есть жертвы / скрин Батумелеби
В пятницу, 8 октября, утром в Батуми (Грузия) на улице 26 мая обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.
Об этом сообщает издание Новости-Грузия.
По предварительным данным, есть жертвы, под завалами могут находиться люди, в том числе дети. На месте происшествия ведутся поисковые работы.
Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.
На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция. Спасатели выводят людей из-под обломков.
В Грузии обвалилась часть многоэтажки