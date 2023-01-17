Глава МИД раскритиковал решение о недопуске Сергея Лаврова на заседание ОБСЕ в Польше.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал "сохранять чувство меры" в отношении России.

Такое заявление он сделал в ходе конференции французского университета Sciences Po в Париже, пишет Kronen Zeitung. По его словам, нельзя "переступить черту", введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян, поскольку Россия останется частью европейской истории и культуры.

Министр отметил, что у него нет никаких сомнений в полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. "Жестокая агрессивная война, спровоцированная Россией, - это безумие. В то же время мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы", - сказал Шалленберг.

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Он раскритиковал и то, что главу МИД РФ Сергея Лаврова не пригласили на встречу ОБСЕ в Польше.

"Потому что европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совбеза ООН и как ядерную державу. Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) надо сохранить, это одна из немногих оставшихся площадок, на которых сидят российские дипломаты. И они должны выслушивать наши аргументы и нашу резкую критику агрессивной войны России", - добавил министр.

Позиция Австрии в войне

Как известно, весной канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл в Москву и лично встретился с президентом России Владимиром Путиным. Нехаммер заявил, что хотел посмотреть ему в глаза и рассказать, что увидел в Буче.

Позднее канцлер рассказал, что не получил от разговора положительных впечатлений и настроен пессимистично, поскольку Путин "перешел к военной логике".

В августе Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Венгрия и Австрия являются единственными странами ЕС, отказавшимися передать Украине оружие.

Недавно австрийское издание Der Standard сообщило, что чиновники провинции Тироль без разрешения властей Украины отправили в Москву украинских подростков.

Напомним, что Австрия обещала продлить действие распоряжения о временной защите беженцев из Украины до марта 2024 года.

Также сообщалось, что Австрия перечислит в Фонд энергетической поддержки Украины 5 миллионов евро.

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