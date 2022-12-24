Австрийское правительство сообщило, что с марта украинским беженцам было выдано почти 88900 удостоверений личности.

Федеральное правительство Австрии объявило, что продлит действие распоряжения о временной защите беженцев из Украины до марта 2024 года.

По данным правительства, с марта этого года Австрия разрешила остаться и зарегистрироваться в стране более 90 тыс. людей, перемещенных в результате войны в Украине, сообщает SchengenVisaInfo.com.

В правительстве отметили, что легальное пребывание украинцев в Австрии подтверждается удостоверением личности, выданным этим переселенцам. При этом отмечается, что эти удостоверения личности будут действительны до марта 2024 года.

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"Компетентным органом для выдачи идентификационных карточек для перемещенных лиц является Федеральное ведомство иммиграции и убежища. Идентификационные карточки для перемещенных лиц теперь переизданы со сроком действия до марта 2024 года и изготавливаются Австрийской государственной типографией", - говорится в сообщении правительства.

Австрийское правительство также сообщило, что с марта украинским беженцам было выдано почти 88900 удостоверений личности.

В то же время около 56 тысяч беженцев из Украины, сейчас получают базовую помощь в Австрии. В то же время в центральном реестре находятся на учете более 67 тысяч человек,вынужденных бежать от российской войны против Украины.

Украинские беженцы в Европе

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного вторжения России миллионы украинских граждан вынуждены были покинуть свои дома и переехать в более безопасные места.

Многие уехали за границу, в частности в страны Европы. Так, по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польше, Венгрии и Румынии.

Между тем, в странах Восточной Европы осенью готовились к новой волне беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, из-за этих причин из Украины могут уехать еще 2-3 млн человек.

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