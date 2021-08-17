Женщина отказалась накормить боевиков, потому что у нее не было денег.

Талибы в Афганистане забили насмерть мать четверых детей. Женщина отказалась накормить боевиков, потому что была очень бедная.

Об этом сообщает CNN.

По словам дочери погибшей женщины, террористы "Талибана" три раза приходили в их дом. Они требовали, чтобы женщина накормила 15 бойцов.

Погибшая пыталась объяснить, что у нее попросту нет денег, чтобы выполнить приказ.

Читайте такжеВице-президент Афганистана объявил себя и.о. главы государстваКогда боевики пришли в четвертый раз, то повалили женщину на пол и стали бить прямо на глазах детей. Избиение продолжалось даже после того, как женщина потеряла сознание.

По словам дочери погибшей, она просила талибов прекратить избиение. Боевики перед тем, как уйти, бросили гранату в соседнюю комнату.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Анастасия Горбачева