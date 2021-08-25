При этом самолеты покидают аэропорт каждые 39 минут.

В аэропорту Кабула остаются более 10 тысяч человек, которые ждут эвакуации из Афганистана.

Как сообщает Радио Свобода, по словам генерал-майора армии США, заместителя директора штаба по вопросам безопасности региональных операций, Генка Тейлора, это происходит на фоне того, что самолеты оставляют аэропорт каждые 39 минут.

Тейлор добавил, что в любую минуту в аэропорт может прибыть больше людей, которые будут нуждаться в эвакуации.

Ранее в Белом доме сообщили, что с момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из Афганистана 88 тысяч человек.

На подступах к аэропорту, как и раньше, находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы, опасаясь преследования после фактического захвата власти "Талибаном".

США накануне подтвердили, что стремятся завершить эвакуацию своих граждан и союзников из Кабула до 31 августа.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что после окончания эвакуационной миссии США войска покинут аэропорт, который больше не будет ответственностью Соединенных Штатов.

"Талибану" придется управлять им своими силами, и я предполагаю, вместе с международным сообществом", – сказал Кирби.

Ситуация в Афганистане

Талибы заявили, что вся эвакуация должна быть завершена к 31 августа.

С приближением этого срока некоторые союзники США объявили о прекращении процесса эвакуации, тогда как европейские государства, такие как Великобритания и Германия, стремятся ускорить вывоз своих граждан и граждан Афганистана, которые работали на них. При этом канцлер Ангела Меркель пообещала помочь людям уехать из Афганистана даже по истечении конечного срока.

"Талибан" придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001 года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул. С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и обеспечить определенную свободу слова.

Автор: Екатерина Гирнык