Путин даже наградил его орденом Дружбы За особые достижения в области медицины.

В Санкт-Петербурге умер ученый, доктор медицинских наук Владимир Хавинсон, который боролся со старением и обещал президенту РФ Владимиру Путину долголетие.

Как пишут росСМИ, Хавинсон не дожил до 77, хотя сам эксперт по долголетию надеялся дотянуть до 100-летнего юбилея. Причину его смерти официально не сообщают.

Владимир Хавинсон родился в Восточной Германии в 1946 году. Он начал изучать тему старения с 1970 года. Открытие пептидных биорегуляторов принесло ученому мировую славу. Это также позволило сохранить здоровье людей по всему миру, в том числе и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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Исследование старения сблизило Хавинсона с Путиным, мечтающим еще долго жить. Поговаривают, что ученый пообещал российскому президенту "полноценную жизнь" еще на 20 лет. В своих интервью Хевинсон признавался, что ищет способы замедлить старение. Он был убежден, что человек способен дожить до 110-120 лет. В 2017 году Путин даже наградил его орденом Дружбы За особые достижения в области медицины.

Здоровье Путина - что сообщалось

В Сети уже на протяжении многих лет распространяется информация, что Владимир Путин серьезно болен, в частности, ему приписывали различные виды рака.

В августе 2022 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что главарь РФ болен и физически, и морально. СМИ писали, что самочувствие Путина серьезно ухудшилось.

Недавно кандидат психологических наук Дмитрий Попов заявлял, что психика Путина тоже начала сдавать.

На последней пресс-конференции Путин поспешил заверить, что находится в хорошем здоровье. По словам диктатора, ежедневно он якобы два часа занимается спортом. По его словам, это зал, плавание и другие процедуры.

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