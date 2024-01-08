По словам главы МИД Украины, если партнеры не помогут Украине сейчас - будут помогать позже, но "уже в экстремальных условиях".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что Европейский Союз одобрит передачу Киеву 50 миллионов евро, которые не удалось утвердить в декабре из-за вето Венгрии. Об этом он сказал в интервью испанскому El Pais.

По словам главы внешнеполитического ведомства, поддержка Киева является также поддержкой демократии, и необходимо возродить в союзниках то ощущение срочности, которое было в первый год российского вторжения, ведь "Украина должна быть вопросом единства, а не раскола".

"Мы будем продолжать борьбу ресурсами, которые есть в нашем распоряжении, ведь на карту поставлена демократия, безопасность и процветание мира. Для Украины на карту поставлено само ее существование как нации", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Украина продолжит сопротивление вооруженной агрессии РФ - даже если закончится поддержка со стороны стран Запада.

"Тогда придется восстанавливать помощь, потому что будет очень сильная общественная реакция в поддержку Украины. И те же политики, которые решили отказаться от этой поддержки, решат ее оказать, но в экстремальных условиях. Таким образом, даже с рациональной точки зрения, с чисто реалистической политики, имеет больше смысла оказать помощь сейчас, чтобы избежать кризиса в будущем", – подчеркнул Кулеба.

Помощь ЕС Украине - последние новости

В декабре на саммите Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение €50 млрд Украине от ЕС.

Впоследствии стало известно, что Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине.

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