Официально сообщается об обмене пасхальными поздравлениями.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье во время своего пребывания в Ватикане имел короткую встречу с Папой Римским Франциском. Как отметило Politico, это произошло после их спора по поводу планов администрации США по депортации мигрантов.

Отмечается, что Вэнс в рамках своего визита в Италию провел на территории Ватикана 17 минут. В Ватикане рассказали, что вице-президент США и Папа Римский встретились в Domus Santa Marta, чтобы "обменяться поздравлениями с Пасхой". Никаких других подробностей их разговора не предоставили ни офис Вэнса, ни Ватикан.

Как напомнило издание, между Вэнсом и Папой ранее состоялся спор относительно планов администрации президента США Дональда Трампа массово депортировать мигрантов, мол, Франциск "визитной карточкой своего папства сделал именно заботу о мигрантах". За несколько дней до своей болезни Папа раскритиковал планы администрации Трампа по депортации, отметив, что они лишат мигрантов их достоинства.

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Также во время визита Вэнс встречался с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел архиепископом Полом Галлагером.

В офисе Вэнса сообщили, что с Паролином они "обсудили общую религиозную веру, католичество в Соединенных Штатах, тяжелое положение христианских общин, которые преследуются по всему миру, и обязательства президента Трампа восстановить мир во всем мире".

Ватикан, со своей стороны, заявил, что состоялся "обмен мнениями", в частности относительно мигрантов и беженцев и текущих конфликтов.

Политика Трампа в отношении мигрантов

Как сообщал ранее УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа ставит своей целью депортировать в этом году рекордное количество мигрантов - 1 миллион человек. Как отмечает The Washington Post, самое высокое число депортированных мигрантов за год до сих пор составляло более 400 000 во времена президентства Барака Обамы. Однако чиновники отмечают, что представители Трампа не раскрывают, как они подсчитывают цифры.

Массовую депортацию "нелегальных убийц, насильников и наркоторговцев" Трамп считает одной из главных своих побед за первые 50 дней на посту президента. Об этом говорилось в публикации Белого дома "50 побед за 50 дней".

В то же время тысячи американцев не согласны с решениями Трампа. 19 апреля они вышли на протесты против политики администрации США в отношении мигрантов, гражданских свобод, сокращения рабочих мест и ряда других вопросов. Участники выступали против президента, который, по их словам, чрезмерно усердно занимается вопросами иммиграции, сокращением федеральных рабочих мест, экономикой и другими отраслями.

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