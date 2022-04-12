Отмечается, что деятельность россиян, объявленных теперь персонами нон грата, "противоречит национальным интересам" Франции.

Франция высылает из страны шесть россиян, подозреваемых в шпионаже "под дипломатическим прикрытием".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, опубликованном в понедельник, 11 апреля.

"После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности раскрыло в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории", - цитирует заявление CNN.

Отмечается, что деятельность россиян, объявленных теперь персонами нон грата, "противоречит национальным интересам" Франции.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter поздравил французских агентов безопасности, которые "препятствовали работе сети российских тайных агентов", действовавших против французских интересов.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел Украины, страны-партнеры уже выдворили по меньшей мере 443 российских дипломата с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск Российской Федерации в Украину.

Тем временем в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции. Они займутся расследованием военных преступлений российских военных в населенных пунктах под Киевом.

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