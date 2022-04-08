Мир реагирует на дерзкую войну РФ высылкой российских дипломатов.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что страны-партнеры уже выдворили 443 российских дипломатов с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск Российской Федерации в Украину.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в социальной сети Facebook.

"С начала вторжения России на территорию Украины государства-партнеры выдворили 443 сотрудников российских дипломатических учреждений. США, Великобритания, Чехия существенно сократили дипломатическое присутствие государства-агрессора еще до решения Россией полномасштабной войны", - говорится в заявлении.

В связи с этим, отмечается, что этот шаг - это акт солидарности с Украиной, продолжение усилий по усилению глобальной изоляции РФ.

"Высылка дипломатов стала ответом партнеров на подрывную шпионскую деятельность российских дипломатов. Запад нанес удар по способностям РФ вести агрессивную политику, подрывать мир и безопасность в Европе и препятствовать помощи Украины", - сказано в заявлении.

В частности, российские дипломаты годами распространяли пропагандистские нарративы, пытаясь исказить действительность и скрыть истинное лицо Кремля. Высылка дипломатов - прямой ответ демократического общества на преступления российского режима.

"Министерство иностранных дел Украины призывает партнеров применить максимальное давление на РФ, чтобы остановить ее варварскую войну против Украины", - говорится в заявлении.

Как известно, Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека.

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