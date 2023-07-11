По его словам, как победитель войны Украина станет ключевым членом НАТО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украину пригласят в НАТО на следующем саммите Альянса. Он состоится в 2024 году в Вашингтоне.

"100 процентность — вероятность этого. Почему? Потому что, я думаю, к этому времени Россия окончательно потеряет субъектность и перестанет существовать как страна, которая может вести те или иные войны. Я так деликатно говорю о том, что Украина к этому времени должна уже выиграть эту войну. И, безусловно, это будет исторически зафиксировано", - сказал он в эфире "Радио Свобода".

По его мнению, страна-победитель является ключевым членом НАТО с учетом опыта и объема армии, которая будет в Украине.

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Саммит НАТО в Вильнюсе - главное

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе (Литва) начинается двухдневный саммит НАТО, на котором Украина ожидает получить конкретное решение относительно своего членства в Альянсе.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина заслуживает своего места в блоке, а из-за войны соответствующий сигнал нужен уже сейчас.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что на саммите Альянса в Вильнюсе могут согласовать будущее присоединение Украины без этапа ПДЧ. Также будет создан Совет Украина-НАТО и программа практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО.

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