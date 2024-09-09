Легион пока существует лишь на бумаге, набор добровольцев еще даже не начался.

В формировании Украинского добровольческого легиона в Польше для военной подготовки украинцев пока нет никаких подвижек, он остается лишь идеей на бумаге. Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Отмечается, что о создании Легиона сообщил во время визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский. Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, которые должны были пройти обучение в польской армии. Однако спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору добровольцем, пишет издание.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский на полях саммита НАТО рассказал, что для вступления в Легион уже зарегистрировались несколько тысяч украинцев.

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Однако, пишет СМИ, скорее всего министр был введен в заблуждение, и об официальной регистрации тогда речи не было.

В конце июля тогдашний посол Украины в Польше Василий Зварич заявлял, что проект планировалось запустить в начале августа. По его словам, польская сторона была готова начать тренировки 1 августа, однако на сайтах украинского посольства и консульств еще нет информации о рекрутинге.

Зварич также ранее говорил, что сначала должно быть подписано техническое соглашение, где будут подробно расписаны роли сторон. Такой документ подписан в пятницу во время визита первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.

В Минобороны Польши отметили, что ответственной за процедуру рекрутинга будет украинская сторона, а в украинском Минобороны не ответили на запрос СМИ.

"Украинский легион" в Польше

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Польше создадут Украинский добровольческий легион для военной подготовки украинцев, проживающих в разных странах Европейского Союза. Базовую подготовку они получат на полигоне на территории Польши, который будут проводить польские вооруженные силы. После обучения солдаты из Украинского легиона поедут в Украину, где в соответствии с украинским законодательством будут нести службу на передовой.

Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что уже несколько тысяч человек зарегистрировались для присоединения легиону.

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