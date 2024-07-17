Сообщается, что тренировать добровольческий легион будут в Люблине.

Появились новые подробности о том, как в Польше создают Украинский добровольческий легион для службы в рядах ВСУ. О том, как будут готовить добровольцев в Польше, и кто уже присоединился легиону за границей, говорится в сюжете Радио Свобода.

Со ссылкой на собственные источники сообщается, что тренировать добровольческий легион будут в Люблине.

Кроме того, в Минобороны Польши сообщили, что ответственны за организацию и процесс набора добровольцев в легион украинские партнеры. А объем и характер потенциального участия Польши в этом проекте - диалог на уровне министерств. Там акцентировали, что подготовка добровольцев будет базироваться на "большом опыте".

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Украинский добровольческий легион в Польше - что сообщалось

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Польше создадут Украинский добровольческий легион для военной подготовки украинцев, проживающих в разных странах Европейского Союза.

Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько тысяч человек уже зарегистрировались для присоединения к этому Украинскому легиону.

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