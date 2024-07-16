В двух областях Беларуси в небо поднимали авиацию, выяснил "Беларускі Гаюн".

Во вторник утром, 16 июля, в Беларусь залетел уже четвертый по счету беспилотник-камикадзе типа "Шахед".

Дрон оказался на территории страны около 8:40 и летел со стороны Житомирской области Украины на город Наровля Гомельской области, а потом удерживал курс на Бобруйск, сообщил мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" в Telegram.

По сведениям активистов, в небе над Гомельской и Могилевской областями летали беларуский вертолет Ми-24, а также истребитель Су-30.

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Напомним, в ночь на 13 июля россияне атаковали украинскую территорию дронами-камикадзе типа "Шахед" и, по сведениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины, один из вражеских беспилотников покинул наше воздушное пространство и полетел в направлении Гомельской области Беларуси.

Позже исполняющий обязанности командира беларуского полка армии Украины им. Кастуся Калиновского Павел Шурмей (позывной "Дзядзька") наша страна не будет в безопасности, пока в Беларуси у власти находится Александр Лукашенко, который является "крепостным" российского диктатора Владимира Путина. Воин добавил, что пока нынешний главарь Беларуси находится у власти, Киев не может быть уверен, что с севера не поедут танки, или не полетят ракеты.

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