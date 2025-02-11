Изменения касаются всех иностранцев, которые легально постоянно проживают в Польше.

Правительство Польши планирует ограничить право на получение пособия на детей для иммигрантов и беженцев. Теперь на выплаты для детей смогут претендовать только те иностранцы, которые трудоустроены в Польше, пишет Euractiv.

В январе мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты Польши от правящей партии "Гражданская платформа", заявил на предвыборном митинге, что, по его мнению, правила, регулирующие льготы для мигрантов и беженцев, должны быть изменены таким образом, чтобы право на них имели только те, кто живет, работает и платит налоги в Польше.

Премьер-министр Дональд Туск поддержал идею, заявив, что правительство ее изучит. Теперь правительство обещает представить конкретные планы реализации этой идеи.

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В течение последних восьми лет иностранцы, которые легально проживают в Польше, имели право на ежемесячное пособие на детей, которое на сегодня составляет 800 злотых (191 евро). Это касается не только граждан ЕС, но и украинцев, белорусов, вьетнамцев и россиян. В 2024 году помощь получили почти 509 тысяч иностранных детей.

Согласно действующему законодательству Польши, для получения льгот иностранцы должны иметь карту пребывания с пометкой "доступ к рынку труда". Однако необязательно, чтобы заявитель был фактически трудоустроен. Важно, чтобы иностранец легально проживал в Польше со своими детьми, а не находился в стране с туристической целью.

Теперь это изменится. Новый закон, который еще должны принять, установит правило, согласно теперь указанной категории иностранцев надо работать в Польше, чтобы претендовать на пособие на детей.

Впрочем идея ограничения детских выплат для иностранцев сталкивается с сильным сопротивлением партнеров Туска по коалиции.

"Украинскими детьми [в Польше] часто занимаются бабушки, дедушки или нетрудоспособные матери-одиночки. Почему мы должны забирать блага у тех, кто в них больше всего нуждается? Это вопрос ценностей", - сказал Euractiv депутат Европарламента от партии "Польша 2050" Михал Кобоско.

Против "наказания детей за положение их родителей" выступил евродепутат от левых Кшиштоф Шмишек, описывая предложение ограничить льготу как "ход, направленный на получение общественной поддержки в президентской кампании".

Впрочем большинство поляков поддерживает ограничение льгот для иностранцев, свидетельствуют последние опросы.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, в течение последнего года в Польше выросла доля населения, которое негативно относится к украинцам, особенно среди молодежи. В частности только 16% опрошенной молодежи имеют положительное отношение, тогда как 37% - отрицательное.

Также мы рассказывали, что в США приостановлен прием заявок от украинцев, которые хотели бы въехать по программе на программу Uniting for Ukraine. В то же время программа Temporary Protected Status (TPS) продлена до 2026 года.

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