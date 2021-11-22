РФ ни военно, ни геополитически, ни экономически, ни ментально не готова к масштабному противостоянию с Украиной, считает эксперт.

Бывший руководитель украинской Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж считает, что Российская Федерация не готова к масштабной войне с украинским государством.

Если РФ нападет на Украину, будут гибнуть не только украинцы, а и россияне, и это станет "чрезвычайно мощным" ударом по российскому президенту Владимиру Путину, рассказал эксперт в эфире телеканала "Украина 24".

По словам собеседника, сейчас гражданам России не нравится такой сценарий.

Читайте такжеУгроза вторжения России в Украину: у Путина заговорили о "попытке провокации""На сегодняшний день, по всем данным и оценкам в Российской Федерации, она ни геополитически, ни военно, ни экономически, ни ментально не готова к такой войне. Потому что будут гибнуть не только украинцы – будут гибнуть россияне. Это будет чрезвычайно мощный удар по Путину…", – заявил генерал.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что РФ увеличила численность своих войск у границы Украины.

Позже глава Главного управления разведки Минобороны нашей страны Кирилл Буданов поделился, что российская сторона перебросила к украинской границе более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в конце января – в начале февраля 2022 года.

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Автор: Екатерина Присяжнюк