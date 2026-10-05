Бюджет РФ теряет главный источник денег: нефтегазовые доходы упали почти на четверть за год

С начала года российский бюджет получил доходов от нефти и газа на 17,2 % меньше, чем в прошлом году.

Доходы федерального бюджета Российской Федерации от нефти и газа в сентябре 2026 года сократились на 22,3% по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом они выросли на 6,7% по сравнению с августом, когда находились на минимальном уровне с января, пишет The Moscow Times.

"Нефтегазовые поступления, которые обеспечивают около четверти доходов российской казны, в прошлом месяце составили 452,4 млрд рублей. Это на 130,1 млрд рублей меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 28,4 млрд рублей больше, чем в августе", – говорится в сообщении.

Значительную часть этих доходов "съедают" бюджетные расходы на компенсации нефтепереработчикам. Выплаты в рамках акциза на нефтяное сырье несколько сократились – до 98,2 млрд рублей с 106,8 млрд рублей в предыдущем месяце.

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В то же время выплаты по топливному демпферу (компенсации нефтяным компаниям за сдерживание внутренних цен на топливо, – УНИАН) резко выросли – до 305,5 млрд рублей с 197,3 млрд рублей в августе.

Всего с начала года российский бюджет получил 5,47 трлн рублей нефтегазовых доходов – на 17,2% меньше, чем за январь-сентябрь 2025 года.

На прошлой неделе Минфин РФ внес поправки в бюджет на 2026 год, снизив прогноз нефтегазовых доходов на 1,3 трлн рублей – до 7,58 трлн рублей. Таким образом, за девять месяцев в российскую казну поступило 72% от нового годового плана или 61% от первоначального прогноза в 8,92 трлн рублей.

Издание напомнило, что по итогам 2025 года нефтегазовые доходы РФ сократились на 24% – до 8,48 трлн рублей. Это был самый низкий показатель со времени коронавирусного 2020 года.

Доходы России от нефти и газа – последние новости

Доходы России от нефти и газа в мае выросли на 32,4% в годовом исчислении и достигли 678,9 млрд рублей (9,26 млрд долл.). Рост был обусловлен подорожанием нефти на мировых рынках из-за войны на Ближнем Востоке.

В июле дефицит бюджета России резко вырос, несмотря на рост доходов от энергоносителей, вызванный напряженностью вокруг Ормузского пролива, поскольку Кремль продолжает увеличивать расходы на войну в Украине.

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