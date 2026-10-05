Россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой: ранен пограничник

Произошло столкновение с рейсовым автобусом, который находился возле шлагбаума.

Сегодня, 5 октября, Россия атаковала международный пункт пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области, в результате чего ранения получил молдавский пограничник.

Как сообщает Пограничная полиция Молдовы, 5 октября около 09:38 недалеко от пункта пропуска "Паланка" упал снаряд.

"После удара о землю он отскочил и попал в рейсовый автобус, который находился возле шлагбаума. В связи с инцидентом работа пункта пропуска "Паланка" (Молдова) – "Маяки – Удобное" (Украина) была приостановлена", – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, снаряд повредил автобус. Один сотрудник пограничной полиции получил легкие ранения, других пострадавших не зафиксировано.

"Пограничная полиция совместно с Таможенной службой постоянно следит за ситуацией, принимая необходимые меры для ее урегулирования, и поддерживает связь с компетентными органами Украины", – заявили в Молдове.

В ГПСУ подтвердили информацию об атаке

Там отметили, что согласно информации, полученной от Пограничной полиции Республики Молдова, сегодня утром вблизи пункта пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" на территории Молдовы произошел взрыв.

Из-за угрозы безопасности движение через пункт пропуска временно приостановлено. Граждан просят при планировании маршрута учитывать указанную информацию и выбирать другие пункты пропуска, в частности ближайший "Старокозаче – Тудора".

Удары России по контрольно-пропускным пунктам на украинской границе

Российские военные неоднократно наносили удары по контрольно-пропускным пунктам Украины и атаковали гражданскую инфраструктуру вблизи границы, из-за чего пограничники вынуждены приостанавливать работу.

В частности, 9 сентября был атакован международный пункт пропуска автомобильного сообщения "Старокозаче" на границе с Молдовой. Дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию. Возникли пожары, двое гражданских лиц погибли, ещё несколько человек получили ранения.

А 13 сентября российский дрон атаковал локомотив на станции "Ягодин" у польской границы.

"Укрзализныця" заявила, что незадолго до удара по локомотиву на украинско-польской границе стоял дипломатический поезд. Среди его пассажиров были, в частности, советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС и бывшие европейские лидеры, в том числе экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

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