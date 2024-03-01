НАТО будет продолжать оказывать поддержку Киеву и избегать эскалации в отношениях с Россией.

Украина станет частью НАТО, однако пока неизвестно, когда именно. Об этом в интервью El Pais заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ.

"Мы не можем сказать, когда именно, но когда-то суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Эта война, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине и избегать эскалации в отношениях с Россией", - сказал Джоанэ.

Он также прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных в Украину.

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"Мы полностью уважаем право наших союзников выдвигать новые идеи. Но у нас в НАТО нет намерений или планов размещения войск в Украине. Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией. Это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и приближении к НАТО", - подчеркнул Джоанэ.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Украина утвердила план реализации программы сотрудничества с НАТО. Он предусматривает более 50 мероприятий минобороны в рамках 17 целей, которые должны быть выполнены в течение этого года.

Документ разработан во исполнение договоренностей по результатам Вильнюсского саммита НАТО. Ключевым приоритетом является реформирование сектора безопасности и обороны Украины.

Также УНИАН сообщал, что в Кремле заговорили о последствиях вероятного введения в Украину войск НАТО. Пресс-секретарь президета РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такие инициативы опасными.

По его словам, в таком случае будут "непоправимые последствия".

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