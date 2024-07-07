Никаких изменений во взаимоотношениях двух стран не будет, говорит Подоляк.

Несмотря на смену правительства, Великобритания останется союзником Украины, а помощь от государства будет только увеличиваться. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Великобритания является безусловным союзником Украины. И не будет никаких изменений, независимо от того, кто будет формировать правительство – консерваторы, тори или лейбористы. Для Британии крайне важно, чтобы Украина должным образом проводила эту войну, получила справедливый мир в ее финале, и чтобы Россия была обнулена репутационно. Потому что это угрозы не только для континентальной Европы, но и для Британии, и для глобального миропорядка", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, Великобритания не только останется близким союзником Украины, но и будет увеличивать помощь и улучшать отношения с нашей страной.

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"Президент Украины анонсировал подписание объемного многолетнего договора о сотрудничестве, который будет четко фиксировать наши отношения с Британией в союзном ключе. Для нас союзник – это тот, кто поддержал нас с первых дней войны. Тот, кто четко зафиксировал тип войны, которую ведет против нас Россия, и почему эта война не должна завершиться какими-то компромиссными соглашениями, как это было, к сожалению, сделано в 2014 году", – говорит Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что в Британии понимают, что в рамках международного права страна, которая ведет оборонительную войну, обязана наносить удары по территории страны-агрессора, разрушая инфраструктуру войны". Из-за этого страна сняла запреты на использование предоставленного Украине оружия. Кроме того, Лондон поставляет Киеву различные виды оружия.

"Поэтому никаких изменений в наших взаимоотношениях не будет. Наоборот, на мой взгляд, правительство лейбористов, которое имеет 410 мандатов в парламенте, будет эффективно поддерживать Украину в полном объеме", – констатировал Михаил Подоляк.

Смена власти в Британии

На днях в Великобритании состоялись парламентские выборы. Победу одержали лейбористы, завершив 14-летнее правление консерваторов. Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании вместо Риши Сунака.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками.

"Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности – жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах. Желаю новому правительству всяческих успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене. С нетерпением жду тесную совместную работу над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", – заявил он.

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