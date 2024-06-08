Уильяму Андерсу было 90 лет.

В США в авиакатастрофе погиб астронавт американской миссии "Аполлон-8 "Уильям Андерс, который первым совершил облет Луны в 1968 году.

Как пишет CNN, Уильям Андерс, астронавт NASA, погиб в авиакатастрофе в штате Вашингтон. Ему было 90 лет.

Гибель астронавта подтвердил CNN его сын Грегори Андерс.

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Мой "папа погиб в авиакатастрофе на островах Сан-Хуан… Семья опустошена и скорбит о потере великого пилота", — сказал он.

Офис шерифа округа Сан-Хуан сообщил, что у побережья острова Джонс разбился самолет. Береговая охрана США позже объявила, что тело пилота было обнаружено командой водолазов после многочасовых поисков, пишет CNN.

Уильям Андерс – что о нем известно

Уильям Андерс родился 17 октября 1933 года в Гонконге, окончил Военно-морскую академию США в 1955 году и после поступления на службу в ВВС США в следующем году получил звание пилота.

Он был выбран NASA в 1964 году в качестве астронавта и служил дублирующим пилотом в миссии "Джемини-11" в 1966 году и полете "Аполлона-11" в 1969 году. По данным NASA, Андерс налетал более 6000 часов.

Андерс, его коллеги-астронавты Джим Ловелл и командир миссии Фрэнк Борман, который умер в ноябре 2023 года, были участниками первого полета на лунную орбиту в декабре 1968 года на корабле "Аполлон-8". Андерс служил пилотом лунного модуля в этом историческом полете.

Во время облёта Луны космическим кораблём "Аполлон-8" Андерс сделал культовый снимок "Восход Земли", знаменующий эпоху покорения космоса.

Освоение Луны - новости

В начале июня Китай успешно посадил свой зонд на обратной стороне Луны и собрал там опытные образцы грунта. В будущем КНР планирует создать базу на поверхности Луны и, по мнению западных экспертов, может захватить наиболее перспективные месторождения с ресурсами.

Ранее Индия смогла успешно осуществить лунную миссию, приземлив свой спутник "Чандраян" на южном полюсе Луны.

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