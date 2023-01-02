Американские ученые предупредили о возможной победе Китая в лунной гонке.

Китай в ближайшие годы может основать собственную базу на Луне и захватить наиболее перспективные месторождения с ресурсами. Об этом заявил глава Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Билл Нельсон в интервью The Politico.

"Мы участвуем в космической гонке. Нам лучше следить за тем, чтобы они не захватили места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что позже они скажут: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория", — заявил Нельсон.

В подтверждение своих слов он привел пример деятельность КНР в Южно-Китайском море, где китайская армия обустроила несколько военных баз на спорных Островах Спратли.

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Глава NASA подчеркнул, что лунная гонка между США и Китаем становится все жестче, а победитель может определиться уже в ближайшие два года.

"За последнее десятилетие Китай добился огромных успехов и достижений. Верно и то, что дата их высадки на Луну становится все ближе и ближе", – предупредил Нельсон.

Космическая программа Китая

Китай вкладывает много ресурсов в программы освоения космоса, стремясь занять лидерство в этой сфере. Уже сейчас у Китая есть собственная космическая станция "Тяньгун", где на постоянной основе ведутся научные исследования.

Китай постоянно совершенствует свои космические технологии, в том числе обновляет ракеты для выхода в космос.

До конца текущего десятилетия Пекин намерен развернуть в космосе целую электростанцию, что станет важным шагом на пути освоения космоса.

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