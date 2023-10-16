Террористы могут черпать вдохновение из последних событий в Израиле, считают в ФБР.

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил о росте террористических угроз в США на фоне войны Израиля и ХАМАС. Это произошло после того, как шестилетний палестино-американский мальчик был зарезан в штате Иллинойс, пишет The ​​Independent.

Рэй заявил, что есть повышенный риск того, что террористы-одиночки будут совершать теракты в США вроде тех, которые совершает ХАМАС в Израиле.

"В этой обостренной обстановке, несомненно, мы наблюдаем увеличение количества сообщений об угрозах, особенно от одиночных игроков, которые могут черпать вдохновение из последних событий и самостоятельно совершать насилие", — сказал он.

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Директор ФБР призвал людей сохранять бдительность и отметил, что бюро стремится противостоять угрозам как в США, так и за рубежом.

Нападение на палестинцев в Чикаго - что известно

В эти выходные шестилетний мальчик палестино-американского происхождения Вадеа Аль-Файюме и его 32-летняя мать Ханаан Шахин из пригорода Чикаго стали жертвами нападения на почве ненависти. 71-летний сосед пострадавших Джозеф Чубу выбил дверь в их дом, после чего попытался задушить мать. С криками о том, что "мусульмане должны умереть", он нанес 26 ножевых ранений ребенку и еще 12 – его матери. В результате атаки ребенок погиб, за жизнь женщины продолжают бороться врачи. Нападавший был арестован и обвинен в убийстве, покушении на убийство и преступлении, совершенном на почве ненависти.

Полиция заявила, что мальчик и его мать стали "мишенью" из-за их мусульманской веры и продолжающегося ближневосточного конфликта с участием ХАМАС и Израиля.

Роль США в израильско-палестинском конфликте - последние новости

После нападения палестинской террористической группировки ХАМАС, контролирующей часть частично признанной Палестинской автономии – сектора Газа – на территорию Израиля, во время которого погибли более 1400 человек, Соединенные Штаты Америки пообещали оказать стране существенную военную помощь. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США предоставят Украине и Израилю пакет военной помощи, стоимость которого превысит 2 миллиарда долларов. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден утверждает, что страна способна оказывать поддержку и Израилю, и Украине, сохраняя при этом "общую международную оборону".

США уже отправили к побережью Израиля авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев, а также ударную группу с авианосцем USS Eisenhower с целью "сдержать враждебные действия против Израиля".

По убеждению президента США Джо Байдена, Израиль должен выполнить объявленную цель и ликвидировать террористическую группировку ХАМАС. В то же время Байден подчеркнул, что повторная оккупация сектора Газа Израилем была бы "большой ошибкой".

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