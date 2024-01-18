Представитель Японии Хироюки Намазу подчеркнул, что передача северокорейского оружия грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и поддерживает агрессивную войну России.

США, Южная Корея и Япония осудили Северную Корею за торговлю оружием с Россией и новые ракетные испытания.

Американская представительница по делам Северной Кореи Юнг Пак осудила передачу Пхеньяном баллистических ракет малой дальности и другого оружия России для использования в войне в Украине, пишет "Голос Америки".

"Постоянное развитие незаконной ядерной и баллистической ракетной программы КНДР, передача баллистических ракет и другого оружия России для использования против Украины, ее непрерывная злонамеренная кибердеятельность против стран во всем мире и ее продолжение нарушений прав человека и злоупотреблений в отношении собственного народа, все это требует нашего внимания и скоординированных действий", - заявила представительница.

Видео дня

Она подчеркнула готовность Вашингтона к переговорам.

"Как мы неоднократно заявляли, Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений в отношении КНДР. Мы готовы встретиться с КНДР без каких-либо предварительных условий для обсуждения любых вопросов, представляющих взаимный интерес. К сожалению, КНДР продолжает отклонять предложения диалога", - сказала Пак.

Представитель Японии Хироюки Намазу подчеркнул, что передача северокорейского оружия грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и поддерживает агрессивную войну России.

"Нам также нужно внимательно следить за тем, что Россия может предоставить Северной Корее в обмен на этот экспорт оружия", - пояснил он.

Ким Ганн, спецпредставитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове отметил последствия сотрудничества Кремля и Пхеньяна.

"Ким Чен Ын, возможно, делает ставку на незаконное военное сотрудничество с Москвой. Это только заведет в тупик. Это просто подтвердит репутацию Северной Кореи как явного нарушителя международных правил и законов. Мир никогда не будет потакать дестабилизационному поведению", - добавил чиновник.

Сотрудничество РФ и КНДР - детали

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, как много боеприпасов Северная Корея передает России. Наиболее активные поставки осуществлялись в течение сентября, октября и ноября.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд, продав это оружие Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: