12 января США совместно с Британией нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в Йемене.

Десятки тысяч йеменцев вышли на протесты в пятницу после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в их стране. Как сообщает Reuters, йеменские лидеры осудили эти атаки Запада.

"Мы не атаковали берега Америки, не вторгались на американские острова и не нападали на них. Ваши удары по нашей стране - это терроризм", - заявил Мохаммед Али аль-Хути, член Высшего политического совета хуситов, обращаясь к США.

Иракское ополчение "Харакат ан-Нуджаба", также связанное с Ираном, заявило, что американские интересы и страны-союзники США отныне не будут в безопасности. В столице Йемена Сане протестующие уничтожили израильские и американские флаги.

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В то же время, по словам представителя Пентагона Патрика Райдера, Соединенные Штаты не планируют развертывать дополнительные силы в регионе.

Удары по хуситам в Йемене - что известно

После того, как 7 октября лидеры ХАМАС напали на Израиль, спровоцировав атаку Израиля на Газу, связанные с Ираном хуситы начали атаковать судоходные пути и запускать беспилотники и ракеты в сторону Израиля. Они заявили, что будут атаковать все корабли, следующие в Израиль, и предостерегли международные судоходные компании от использования израильских портов.

Ночью западные СМИ сообщили, что США совместно с Британией нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в контролируемых хуситами районах Йемена. Эти удары впоследствии подтвердили президент США Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунак.

Коалиция стран по защите судоходства в Красном море поддержала действия США и Британии, назвав их актом самообороны.

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