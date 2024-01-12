Коалиция подчеркнула, что ее целью остается деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море.

Коалиция стран по защите судоходства в Красном море от йеменских хуситов, выступила с совместным заявлением, в котором назвала удары по хуситам законной самообороной.

В заявлении, которое обнародовал Белый дом от имени Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Кореи, Великобритании, США и Канады, говорится, что "в ответ на продолжение незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хуситов на суда, в том числе коммерческие, следующие через Красное море, вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии нанесли совместные удары в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно Уставу ООН, по ряду объектов в контролируемых хуситами районах Йемена".

"Эти высокоточные удары имели целью подорвать и ослабить возможности хуситов угрожать мировой торговле и жизни международных мореплавателей на одном из важнейших водных путей в мире", - подчеркивается в заявлении.

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Коалиция заявила, что более 20 нападений хуситов на коммерческие суда с середины ноября 2023 года представляют собой международную проблему. Сегодняшняя акция показала общую приверженность свободе судоходства, международной торговле и защите жизни моряков от незаконных нападений.

В заявлении коалиция призвала к прекращению нападений и предупредила, что те, кто снова нападет, будут наказаны.

Коалиция подчеркнула, что ее целью остается деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море. "Наше послание ясно - мы без колебаний будем защищать жизнь и свободный поток торговли на одном из важнейших водных путей мира перед лицом постоянных угроз", – подчеркивается в заявлении.

Удар по йеменским хуситам

12 января США совместно с Великобританией нанесли удары по целям йеменских уситов. После этого президент США Джо Байден подтвердил атаку на хуситов в Йемене.

Британский премьер-министр Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные ударов по военным объектам" хуситов.

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