Густав Петр обвинил Россию в нарушениях законов войны.

Власти Колумбии направят ноту протеста Российской Федерации. Решение принято в связи с ракетным ударом армии РФ по кафе в Краматорске Донецкой области.

Президент страны Густав Петр обвинил Москву в нарушениях законов войны, из-за чего во время российского удара пострадали гражданские, в том числе граждане Колумбии.

"Россия атаковала трех беззащитных колумбийцев. Тем самым нарушив законы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ждем возвращения Серхио, Гектора и Каталины домой", - заявил Петр в Twitter.

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В свою очередь российское пропагандистское издание РИА-Новости пишет, что в посольстве РФ в Боготе удивились "безрассудной" поездкой колумбийцев в Краматорск.

"На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, – не самое подходящее место для дегустации украинской кухни", - заявили в дипмиссии в ответ на ноту протеста от Колумбии.

Удар России по Краматорску - главные новости

27 июня 2023 года армия России ударила ракетой "Искандер" по многолюдной пиццерии в Краматорске Донецкой области. По состоянию на 29 июня спасатели завершили поиск жертв и пострадавших.

Всего погибли 12 человек, в том числе три ребенка; пострадали 60, в том числ восьмимесячный ребенок; спасти из-под завалов удалось 11 человек. Также сообщалось, что среди раненых есть политик, журналистка и писатель из Колумбии.

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