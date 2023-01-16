В Беларуси 16 января стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав авиационного компонента "региональной группировки войск".
Как сообщает Министерство обороны Беларуси, от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.
"Главная цель учения - повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач, - говорится в сообщении. - Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь".
Во время учений беларуские и российские военные якобы собираются отрабатывать:
- ведение воздушной разведки;
- совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;
- авиационную поддержку группировок войск;
- высадку тактического воздушного десанта;
- доставку грузов и эвакуацию раненых.
В Беларусь слетелись российские истребители - что сообщалось
Напомним, накануне, 15 января, в Беларусь прилетели восемь российских истребителей (четыре Су-34 и четыре Су-30), а также четыре грузовых борта воздушно-космических сил России.
По данным наблюдателей, минимум часть грузовых бортов что-то привезла, возможно, боеприпасы для истребителей.
До прилета истребителей в Барановичах дислоцировались еще два Су-34 ВКС РФ.