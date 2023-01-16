Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы, сообщили в Минобороны Беларуси.

В Беларуси 16 января стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав авиационного компонента "региональной группировки войск".

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

"Главная цель учения - повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач, - говорится в сообщении. - Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь".

Во время учений беларуские и российские военные якобы собираются отрабатывать:

ведение воздушной разведки;

совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;

авиационную поддержку группировок войск;

высадку тактического воздушного десанта;

доставку грузов и эвакуацию раненых.

В Беларусь слетелись российские истребители - что сообщалось

Напомним, накануне, 15 января, в Беларусь прилетели восемь российских истребителей (четыре Су-34 и четыре Су-30), а также четыре грузовых борта воздушно-космических сил России.

По данным наблюдателей, минимум часть грузовых бортов что-то привезла, возможно, боеприпасы для истребителей.

До прилета истребителей в Барановичах дислоцировались еще два Су-34 ВКС РФ.