Эксперт и бывший военный уверен, что Лукашенко умеет очень искусно "петлять".

Беларуские военные вряд ли вступят в войну против Украины после учений с россиянами. Диктатор Александр Лукашенко хитер и умеет "петлять".

"Пока жив беларуский диктатор Лукашенко, думаю, этого не произойдет. Он-бывший советский председатель колхоза, который всю жизнь умел имитировать "бурную деятельность" и "накалывать" проверяющих. Это - модель его отношений с Путиным", – сказал в комментарии 24 каналу экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Он напомнил, что российская и беларуская армия неоднократно проводили совместные маневры, а РБ предоставила свою инфраструктуру, запасы техники и боеприпасов россиянам.

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"Беларуской армии и не сильно есть чем (воевать – УНИАН), если бы она решила в эту войну вписаться. Но они делают все, чтобы именно напрямую в войну не вступить", – отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Он добавил, что на беларуской границе все очень напряженно, но ни одного выстрела. По данным Дикого, ДРГ тихонько лазают, а ни одного миномета, ни одной пушки ни разу вообще там не прозвучало. И это, фактически, определенный компромисс, на который идут обе стороны.

Лукашенко, по мнению Дикого, всяческого удерживает страну от прямого вступления в войну против Украины. А Украина "относительно терпимо" относится к оккупации Беларуси Россией.

"Пока жив Лукашенко - где-то так и будет. А вот, если россияне его уберут и поставят именно направлению гауляйтера своего – это будет другая история", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Беларуские военнослужащие пройдут учения на территории Российской Федерации. В ходе занятий "акцент будет сделан на опыт, приобретенный вооруженными силами России во время проведения специальной военной операции".

"После завершения обучения беларуские военные как инструкторы по самым сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Республики Беларусь", - заявили в Минобороны страны.

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