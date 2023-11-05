Учения армии РФ в Беларуси продлеваются с 6 ноября.

Вооруженные силы РФ останутся на территории Беларуси еще на неделю: учения на полигонах в очередной раз продлили от 6 ноября до 12 ноября.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", для каждого полигона обозначена своя дата. В дни 4 и 5 ноября полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва. У остальных в эти дни "выходной".

Также полигоны "Горский" и "Брестский" не будут работать 6-7 ноября. Также 7 ноября определено "выходным" для полигонов "Лепельский", "Борисовский" и "Неман".

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Учения на полигонах Беларуси продлеваются за таким расписанием:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 11.11;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 10.11;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 11.11;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 10.11;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 10.11;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 12.11;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 12.11;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 11.11;

Гаюн напоминает, что учения войск РФ в Беларуси продлеваются непрерывно с 29 апреля 2022 года уже на протяжении 80 недель.

Белорусские военные остаются у украинской границы - сколько их

Армия Беларуси продолжает ограничивать действия украинских военных, дислоцируясь на общих границах и не позволяя осуществлять передислокацию нужных резервов оттуда в "горячие" точки боев с Россией.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, Лукашенко занимается тем, что "закрепляет" присутствие ВС РБ в приграничных районах с Украиной. Речь идет о группировке примерно в 1800 военных.

На территории Беларуси постоянно идут военные тренировки и учения, указал генерал-лейтенант. В то же время Наев усомнился, что Лукашенко пойдет дальше таких "запугиваний" и вторгнется войсками в Украину.

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