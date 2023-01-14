Растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины с воздушного пространства Беларуси.

Под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси.

Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram. "Не менее 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24 перебазированы на аэродром в Мачулищи. Ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Беларуси", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, с учетом этого возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины с воздушного пространства Беларуси.

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Как Беларусь помогает РФ в войне против Украины

Беларусь с самого начала помогает РФ вести войну против Украины. Именно из Беларуси зашли первые танки оккупантов на север Украины.

Также российская авиация постоянно использует аэродромы Беларуси для ракетных ударов по Украине.

На территории Беларуси постоянно проходят совместные с Россией военные учения. В частности, на 16 января анонсированы очередные учения - для авиационной компоненты.

А 12 января в Генштабе рассказали об угрозах, идущих с территории Беларуси.

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