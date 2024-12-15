Представители национальной безопасности Тайваня поделились, что в учениях на прошлой неделе участвовало около 100 кораблей Китая.

На прошлой неделе Китай провел крупнейшее развертывание военно-морских сил за последние 30 лет. Это стало поводом для беспокойство в Тайване, но в США не видят угрозы, сообщает Financial Times.

Отмечается, что в Тайбэе подозревают связь между визитами президента Тайваня Лая Циндэ в США и крупным развертыванием военно-морских сил Китая. В издании считают, что это могла быть демонстрация силы со стороны Пекина.

Также в Китае объявили о частичном ограничении воздушного движения на два дня в семи зонах, которые охватывают побережье от Шанхая до Гонконга. Интересно то, что от Народно-освободительной армии КНР не прозвучало ни слова, хотя обычно Пекин проводит пропагандистские кампании против Тайваня, подчеркнули в издании.

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Жерналисты добавили, что в понедельник, 9 декабря, Минобороны Тайваня создало центр экстренного реагирования и провело внезапные учения. В ведомстве сказали, что уровень угрозы был серьезным.

Тем не менее в США заявили, что хотя военная активность Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях повысилась, она соответствует уровню, который наблюдался во время других крупных учений. Американские чиновники уверены в том, что это не ответ на краткие визиты Лая в Штаты.

Высокопоставленный американский чиновник поделился с журналистами, что сейчас важно проводить различие между кампанией принуждения в ответ на визит лидера в другую страну и обычными крупными региональными учениями. По его словам, Китай решил не реагировать на действия Лая.

В издании обратили внимание на то, что оценка действий Китая отличается в Тайване и США. Это может посеять путаницу и неопределенность среди союзников. Регулярными крупными учениями Китай может скрыть подготовку к нападению на Тайвань, рассказали журналисты, ссылаясь на наблюдателей.

Представители национальной безопасности Тайваня поделились, что в учениях на прошлой неделе участвовало около 100 кораблей, две трети из которых принадлежали ВМС НОАК, а одна треть - береговой охране. Присутствие, рассредоточенное в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в водах далеко от восточного побережья Тайваня в западной части Тихого океана, наращивалось в течение 70 дней.

"Мы согласны с тем, что это вышло далеко за пределы Тайваня, это демонстрация того, что они могут блокировать Первую островную цепь", - сказал анонимный чиновник журналистам, имея в виду цепь островов от Японии до Филиппин.

Один западный дипломат заявил изданию, что Тайвань пытается "разбудить общественность", в то время как Лай намерен укрепить оборону страны. Тем не менее в США все еще считают, что Тайбэю не следует так волноваться.

Китай и Тайвань - последние новости

Ранее заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс рассказала, какой опыт РФ должен учесть Китай, нападая на Тайвань. В Пентагоне выдали предостережение для КНР, которое больше похоже на совет.

Кроме того, в The Telegraph сообщили, что Китай уже почти готов напасть на Тайвань. Нападение может произойти, когда к власти в США придет новый президент Дональд Трамп - изоляционист и любитель диктаторов.

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