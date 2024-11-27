Корабль пока имеет различные коммерческие, а не военные маркировки и не похож на любой другой установленный класс кораблей ВМС Китая.

Китай вывел в море таинственный корабль, который по своей конструкции напоминает авианосец. Видео судна появилось в соцсетях, пишет The War Zone.

Корабль пока имеет различные коммерческие, а не военные маркировки и не похож на любой другой установленный класс кораблей ВМС Китая. Остается вероятность того, что это может быть первый в своем роде якобы гражданский исследовательский корабль.

Однако внимание привлекает одна особенность в его конструкции, а именно – три надстройки, характерные для авианосцев. Хотя традиционно на кораблях такого класса стоят один или два таких "острова", на новом судне их три. И именно на третью конструкцию выведены дымовые трубы, что является довольно нетипичным решением. Также на судне можно разглядеть разделение на полетную и ангарную палубы, а это является признаком авианесущего корабля.

Видео дня

Название и характеристики нового китайского корабля, как его фактический функционал и назначение до сих пор остаются неизвестными. Поэтому сейчас информация о нем базируется только на предположениях.

Спуск судна на воду состоялся примерно в сентябре-октябре этого года, что подтверждают спутниковые снимки. Примечательно, что на нем можно увидеть можно увидеть эмблему, которая указывает на его принадлежность к CSSC (Китайской государственной кораблестроительной корпорации). Не исключено, что таинственный корабль может быть некой учебной, тестовой и/или демонстрационной платформой на заказ, которую CSSC может использовать для проверки других будущих проектов.

Также обращается внимание на то, что в 2022 году китайское правительство заказало разработку нового десантного корабля, который должен быть оснащен полетной палубой и камерой-доком для выпуска и приема десантных катеров. В требованиях к разработке была возможность "двойного" использования. Заявленная в требованиях длина корпуса составляла 200 метров, ширина полетной палубы – 25 метров, полное водозамещение – 15 тысяч тонн, дальность хода – 5 тысяч морских миль и автономность – 40 суток.

Украинское издание Defense Express отметило, что приведенная выше история "наглядно иллюстрирует уровень дефицита данных по оборонным и технологическим возможностям Китая".

Вооружение Китая

Китайский танк VT-4 опозорился во время демонстрации на международном авиашоу. Он должен был продемонстрировать свои ходовые характеристики, но все пошло не по плану.

Ранее стало известно, что Китай создал свой клон американского F-35. Истребитель J-35A был представлен во вторник на открытии Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставки в городе Чжухай.

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