В Пентагоне выдали предостережение для Китая, которое больше похоже на совет.

Катастрофа российского блицкрига в начале полномасштабного вторжения в Украину должна беспокоить Китай, который, вероятно, сейчас готовится к собственному вторжению на Тайвань. Об этом на экспертной конференции в Британии заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает Newsweek.

"Ранние трудности Москвы на поле боя должны вызывать серьезное беспокойство в Пекине. Это особенно актуально, поскольку Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имеет гораздо меньше опыта в современной войне, чем российская армия; НОАК не участвовала в войнах уже 40 лет", - заявила Хикс.

Newsweek отметил, что Кремль надеялся осуществить молниеносное вторжение в Украину и покончить с украинским суверенитетом за несколько дней. Однако война длится уже почти три года и стоила России более 700 000 солдат убитыми и ранеными.

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"Если бы КНР осуществила агрессию против соседа, она, вероятно, обнаружила бы то, что Россия поняла в Украине: что обе стороны должны быть готовы к длительной, затяжной борьбе, где цена для всех со временем только растет", - добавила Гикс.

Ситуация вокруг Тайваня: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению американских военных аналитиков, Китай уже почти завершил приготовления своей армии и военной промышленности к попытке силового захвата Тайваня. Островное государство надеется на помощь США, но эксперты предупреждают, что китайское вторжение может произойти именно в тот момент, когда Америка наименее готова отстаивать свои геополитические интересы - при президенте Трампе.

В свою очередь Тайвань тоже прилагает усилия, чтобы подготовиться к возможному нападению Китая. И показательно, что тайваньцы внимательно изучают именно опыт Украины, которой тоже приходится отбиваться от агрессии значительно более мощного соседа.

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