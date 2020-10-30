Полиция начала внутреннее расследование по факту произошедшего / фото Franca Mignacca, CBC
В канадском Монреале полицейские на улице застрелили мужчину, вооруженного ножом.
Об этом сообщает телеканал CTV.
Утром в четверг, 29 октября, в полицию поступил телефонный звонок о мужчине, вооруженном ножом, который неадекватно себя вел.
Когда полицейские прибыли на место, он резко двинулся в их сторону, поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие.
От полученных ранений мужчина скончался в больнице. Полиция начала внутреннее расследование по факту произошедшего.
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Нападения во Франции
- Вчера в Ницце произошло нападение мужчины с ножом возле базилики Нотр-Дам. Погибли две женщины и один мужчина.
- Вскоре после этого попытка подобного нападения произошла в Авиньоне. Мужчина с ножом бросался на случайных прохожих и полицейских, выкрикивая исламистские лозунги. Его застрелили на месте.
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