Теракт в Ницце / фото REUTERS
Момент задержания террориста, напавшего на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, попал на видео.
Читайте такжеКоличество жертв нападения в Ницце возросло: новые подробности резни (видео)Запись опубликована на YouTube-канале Tendance Actuelle.
На кадрах видно, как террорист громко выкрикивает некие лозунги, при этом полицейский держит его все время на прицеле. Другой представитель полиции подбегает к террористу со спины и резко валит его на землю.
Теракт в Ницце: что известно
- Нападение в Ницце произошло возле базилики Нотр-Дам в четверг, 29 октября, около 09:00.
- Погибли две женщины и один мужчина.
- Двоих злоумышленник убил прямо в храме, третью жертву - когда она попыталась спрятаться в соседнем кафе.
- Нападавший ранен и находится в больнице.
- Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.
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