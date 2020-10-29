В результате нападения погибли три человека.

Момент задержания террориста, напавшего на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, попал на видео.

Читайте такжеКоличество жертв нападения в Ницце возросло: новые подробности резни (видео)Запись опубликована на YouTube-канале Tendance Actuelle.

На кадрах видно, как террорист громко выкрикивает некие лозунги, при этом полицейский держит его все время на прицеле. Другой представитель полиции подбегает к террористу со спины и резко валит его на землю.

Теракт в Ницце: что известно

Нападение в Ницце произошло возле базилики Нотр-Дам в четверг, 29 октября, около 09:00.

Погибли две женщины и один мужчина.

Двоих злоумышленник убил прямо в храме, третью жертву - когда она попыталась спрятаться в соседнем кафе.

Нападавший ранен и находится в больнице.

Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.

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Автор: Катерина Шварц