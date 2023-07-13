Эксперты отмечают, что ряд проевропейских шагов Эрдогана может свидетельствовать об охладжении его отношений с Кремлем.

Российские сторонники жесткой линии, уязвленные чередой недавних жестов поддержки Украины со стороны турецкого президента Реджепа Тийипа Эрдогана, потребовали, чтобы Турция была объявлена "недружественной" страной.

Как пишет издание The Washington Post (WP), теплый прием Эрдоганом президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле, привел к предположению о том, что Турция намерена восстановить отношения с Европой и США после нескольких лет тесного сотрудничества с Кремлем.

WP отмечает, что в РФ хорошие отношения президента Владимира Путина с Эрдоганом являются ценной геополитической валютой. Газета отметила, что о важности связей для обеих стран говорит статистика турецкого экспорта в РФ, который резко вырос после вторжения в Украину с $2,6 млрд в первой половине 2022 года, до $4,9 млрд за аналогичный период этого года, в то время как турецкий импорт российской нефти также резко вырос в 2022 году.

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Однако, заметное изменение тона Эрдогана стало очевидным во время визита Зеленского в Турцию - его первого визита после российского вторжения. Тогда турецкий лидер приветствовал дружбу между двумя странами, выразил поддержку независимости Украины и заявил, что она заслуживает членства в НАТО.

Через несколько дней его решение разблокировать вступление Швеции в НАТО стало серьезным стратегическим ударом по Кремлю.

А освобождение Эрдоганом украинских командиров "Азова", возглавлявших оборону Мариуполя и признанных Кремлем "террористами", и вовсе было расценено как предательство.

Возмущение РФ было усилено другими признаками турецкой поддержки Украины. Зеленский и Эрдоган подписали на встрече соглашение о сотрудничестве в стратегических отраслях.

Кремлевская критика Анкары была осторожной, но сторонники жесткой линии резко осудили Эрдогана. Некоторые же, задались вопросом, могут ли действия турецкого президента расцениваться, как поворот от РФ. Издание отметило, что все это вызвало немалое раздражение в РФ. Злость Кремля по поводу освобождения "азовцев" стало самой резкой публичной реакцией, особенно после того, как командир Денис Прокопенко заявил, что они вернутся в бой.

По словам аналитиков, шаги Эрдогана по возвращению Турции в лоно Запада потенциально сигнализирующим о разрыве с Россией.

Турция и война в Украине

С начала российского вторжения в Украину Турция четко заявила, что находится на стороне Украины. После этого Анкара не раз предлагала посредничество на переговорах между Украиной и РФ.

Вчера турецкий лидер назвал заслуги своей страны в недопущении расширения войны. Также он признал, что Анкара причастна к обменам военнопленными между украиснкой и российской сторонами.

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