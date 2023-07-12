Эрдоган хочет верить, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы покинут Карабах.

Об этом турецкий лидер рассказал во время итоговой пресс-конференции после саммита глав государств и правительств стран-НАТО в среду в Вильнюсе, передает издание Report.

Эрдоган ответчая на вопрос азербайджанского журналиста о размещении российских миротворцев в Карабахе отметил, что согласно договору российские миротворцы будут оставаться в обозначенных местах в Карабахе до 2025 года, а к 2025 году Россия покинет эти места.

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"Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно следит за ситуацией в регионе", - добавил он.

Конфликт в Карабахе - последние новости

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Премьер-министр Армении заявил, что его страна готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры. Кроме того, Армения выразилась о намерении открыть региональные коммуникации в рамках суверенитета стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Он также отметил, что возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана есть, "тем более, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана".

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