Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы покинут Карабах.
Об этом турецкий лидер рассказал во время итоговой пресс-конференции после саммита глав государств и правительств стран-НАТО в среду в Вильнюсе, передает издание Report.
Эрдоган ответчая на вопрос азербайджанского журналиста о размещении российских миротворцев в Карабахе отметил, что согласно договору российские миротворцы будут оставаться в обозначенных местах в Карабахе до 2025 года, а к 2025 году Россия покинет эти места.
"Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно следит за ситуацией в регионе", - добавил он.
Конфликт в Карабахе - последние новости
Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Премьер-министр Армении заявил, что его страна готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры. Кроме того, Армения выразилась о намерении открыть региональные коммуникации в рамках суверенитета стран.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Он также отметил, что возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана есть, "тем более, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана".