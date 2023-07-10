Диппредставитель Украины в Турции раскрыл детали соглашения и заявил, что Анкара и Киев вели переговоры несколько месяцев.

Посол Украины в Турции Василий Боднар раскрыл, как Киев и Анкара договаривались о возвращении пятерых командиров "Азова" домой.

Напомним, что вечером 8 июля защитники завода "Азовсталь" приехали во Львов после более полугода вынужденного пребывания на территории Турции. По словам Боднара, Анкара не выдвигала никаких условий Киеву, наоборот, была заинтересована в возвращении защитников Мариуполя. Об этом дипломат рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Каких-либо условий, о которых мне было известно, относительно возвращения наших военнослужащих не было выдвинуто. Наоборот, это как раз особенность позиции турецкой стороны как медиатора... Ее роль важна, ведь за счет этого поднимаются позиции Турции как глобального игрока", - отметил он.

Боднар подчеркнул, что возвращение "азовцев" - не только "добрый жест для Украины", прежде всего, это усиление позиций Анкары в коммуникации с Москвой.

Также он указал, что соответствующие переговоры между правительствами стран продолжались несколько месяцев. Был задействован "весь дипломатический авангард президента Зеленского", указал посол.

МИД РФ агрессивно отреагировал на возвращение "Азовцев" в Украину

Напомним, что возвращение командиров "Азова" вызвало недовольство в РФ, ведь Кремль рассчитывал, что они будут находиться на территории Турции до конца войны. Об этом было договорено во время обмена (21 сентября 2022 года), который состоялся при участии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана - он взял командиров "Азова" под личную протекцию.

9 июля глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Министерства внешних дел Турции из-за возвращения "Азовцев" и объявил, что Анкара пошла по деструктивному курсу отношений с Россией.

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