По его словам, украинские военные должны "сложить оружие и сдаться в плен".

Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа "пощадить" украинских военнослужащих в Курской области. Соответствущее заявление он сделал на заседании Совбеза РФ, передает российский ТАСС.

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин.

При этом он добавил, что в случае сдачи в плен украинским военным будет гарантирована "жизнь и достойное обращение".

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