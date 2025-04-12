Венгерский премьер также наладил тесные связи с двумя другими видными болгарскими деятелями: лидером ГЕРБ Бойко Борисовым и президентом Руменом Радевым.

Делян Пеевски, лидер болгарской партии MRF-New Beginning, на которую США и Великобритания наложили санкции из-за коррупции, стал ключевым партнером премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как пишет Euractiv, депутаты Пеевски присоединились к группе консерваторов и патриотов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), ожидая, что два депутата Европарламента от MRF-New Beginning последуют их примеру в Европейском парламенте.

Отмечается, что этот шаг позиционирует Пеевски, которого считают теневым лидером правящей коалиции Болгарии, как первого официального союзника Орбана в стране. Венгерский премьер также наладил тесные связи с двумя другими видными болгарскими деятелями: лидером ГЕРБ Бойко Борисовым и президентом Руменом Радевым.

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"Объединение влиятельных лиц Софии с Орбаном трудно оправдать геополитическими соображениями. Венгерский лидер открыто поддерживает националистическую правящую партию VMRO-DPMNE в Скопье, чья антиболгарская риторика обеспечила ей победу на недавних парламентских выборах в Северной Македонии", - сказано в статье.

В течение многих лет партия турецкого меньшинства Болгарии, Движение за права и свободы (MRF), была ключевым членом Европейского либерального альянса ALDE. Однако в конце прошлого года Пеевски захватил контроль над партией после спровоцированного внутреннего раскола и ряда судебных решений в его пользу.

"Господин Пеевски - противоречивая фигура, на которую были наложены санкции в соответствии с Глобальным актом Магнитского как Соединенным Королевством, так и Соединенными Штатами за крупномасштабную коррупцию. Его политические действия рассматриваются как наносящие ущерб демократическим принципам и политической стабильности в Болгарии", - заявило бюро ALDE.

Позже Пеевски внес в болгарский парламент предложение о создании комитета по расследованию деятельности фондов, поддерживаемых Соросом. Повторяя риторику Орбана, он утверждал, что сеть "Соросоидов" пытается навязать диктатуру в Болгарии. Несмотря на значительное влияние Пеевски на правящую коалицию, предложение было отклонено.

Болгарский политический аналитик Боряна Димитрова из Alpha Research Agency отметила, что частое использование Пеевски термина "Соросоиды" отражает пропагандистские нарративы Кремля.

Позиция Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в Евросоюз разрушит Венгрию. По его словам, вопрос вступления Украины в ЕС "определит судьбу Венгрии на десятилетия". Он считает, что Венгрия должна противостоять этому, ведь, могут быть риски для экономики и безопасности.

Ранее сообщалось, что если Орбан заблокирует продление санкций ЕС, то Россия может получить назад замороженные активы на сумму более 240 миллиардов евро.

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