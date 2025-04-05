Он также предположил, что Венгрию могут лишить права голоса, чтобы предотвратить раскол Европы.

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует продление санкций ЕС, то Россия может получить назад замороженные активы на сумму более 240 миллиардов евро. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет Spiegel.

Он отметил, что решение о продлении санкций должно приниматься каждые шесть месяцев. И каждый раз необходимо согласие Венгрии.

"Если они это заблокируют в июне, то не только санкции истекут, но и нам придется передать 240 миллиардов евро Путину", — заявил министр. "Как главы государств и правительств намерены объяснить гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он намерен использовать не только против Украины, но и против нас?".

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Он отметил, что в случае такой угрозы ЕС придется конфисковать российские активы, и юридическая возможность для этого есть.

"Мы не должны оставлять Бельгию в одиночестве. Мы также должны гарантировать, что даже если не будет единогласного решения, деньги не будут переданы. Нельзя требовать деньги от наших налогоплательщиков на поддержку Украины, а не от России, которая является агрессором", - подчеркнул он.

Он также предлагает лишить Орбана права голоса, чтобы предотвратить раскол Европы, отметив, что Венгрия "играет в команде Путина, а не в нашей европейской команде".

"Однако статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность отзыва права голоса государства-члена, если членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов. А именно это и делает Орбан", — сказал Цахкна.

На прямой вопрос о том, следует ли применять статью 7 против Венгрии, он ответил: "У нас есть такая возможность, и я считаю, что она становится все ближе и ближе".

Политика Венгрии в ЕС

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала пересмотреть способ принятия решений в Европейском Союзе и предложила перейти к голосованию большинством голосов вместо права вето одной страны. Это связано с тем, что премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно блокировал совместные инициативы, что затрудняло для ЕС возможность выступать единым фронтом по глобальным вопросам.

Также в Европейском Союзе придумали, как "игнорировать" Орбана в вопросе поддержки Украины. По словам одного из дипломатов ЕС, возражения Венгрии теперь просто учитываются - "и быстро игнорируются".

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