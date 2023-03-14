Новое подразделение контрразведки MI5 окажет британским компаниям помощь в борьбе с китайским и российским шпионажем.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о создании нового подразделения в MI5, которое предоставит британским компаниям и другим организациям немедленный доступ к экспертным советам по безопасности.

Этот шаг произошел на фоне растущей обеспокоенности по поводу финансируемых государством хакерских действий Китая, направленных на западные фирмы и кражу интеллектуальной собственности, особенно тех, кто работает в чувствительных секторах, связанных с такими областями, как оборона. Об этом пишут The Telegraph и The Times.

"Китай является страной, ценности которой очень отличаются от наших. Я думаю, что это является эпохальным вызовом для нас и для мирового порядка. Я [остро осознаю] проблему, которую создает Китай. Совершенно правильно, что мы защищаем себя от этого. С тех пор, как я стал премьер-министром, мы предприняли для этого очень важные шаги. И это то, что мы будем продолжать делать", - сказал Сунак.

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Отмечается, что глава британского правительства изложит свой план борьбы с "определяющим для эпохи вызовом" Китая в рамках обновленной дипломатической и оборонной стратегии страны.

В рамках обновленной стратегии Сунак объявит о создании "Национального управления безопасности" в структуре MI5, чтобы предоставлять консультации предприятиям, университетам и другим организациям, которые являются объектами промышленного шпионажа. В качестве примера приводится беспокойство из-за попыток китайских и российских хакеров, финансируемых государством, похитить во время пандемии коронавируса данные о вакцинах, в частности в Оксфордском университете.

Отмечается, что предлагая поддержку непосредственно обществу, власти также будут отмечать последнюю фазу выхода MI5 и других разведывательных служб из тени.

Компании и другие учреждения смогут обращаться в агентство за советом по работе с китайскими компаниями, ведению бизнеса в Китае или покупке оборудования у местных поставщиков. Ожидается, что власти предоставят рекомендации по работе с такими компаниями, как Huawei и Hikvision, а также предложат советы по поглощениям в чувствительных отраслях.

Новости Великобритании

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, чтомир ожидает "тяжелое и опасное десятилетие" на фоне огромных угроз, исходящих от России и Китая. В частности, российское вторжение в Украину и возможная агрессия Китая против Тайваня грозят создать мир, "определяемый опасностью, беспорядком и раздором".

Глава британского правительства также анонсировал увеличение расходов на оборону. В ближайшие два года они вырастут на 5 миллиардов фунтов стерлингов (около $6 миллиардов). Отмечается, что 3 миллиарда фунтов направят на развитие ядерных сил сдерживания.

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