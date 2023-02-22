Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита главы государства в Лондон.
"Провел разговор с настоящим другом Украины – премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон", - сообщил Зеленский в Telegram.
Президент Украины подчеркнул, что ценит понимание Великобританией того, что скорость поставки военной помощи сегодня – это успех Украины на поле боя.
"Вместе приближаем нашу общую победу", - подчеркнул Зеленский.
Помощь от Великобритании: детали
18 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие.
Кроме того, в офисе президента Украины не исключают, что Великобритания может первой предоставить Украине истребители. При этом, как отметил руководитель ОП Андрей Ермак, еще есть вопросы, которые необходимо согласовать.