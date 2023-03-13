Правительство страны хочет увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об увеличении расходов на оборону. В ближайшие два года они вырастут на 5 миллиардов фунтов стерлингов (около $6 миллиардов).

Как пишет The Telegraph, расходы Британии на оборону в 2021-2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Предполагается, что дополнительные деньги позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составлял 2%).

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В канцелярии главы правительства отметили, что пункт об увеличении военного бюджета будет отражен в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Ее опубликуют сегодня, 13 марта.

Отмечается, что 3 миллиарда фунтов направят на развитие ядерных сил сдерживания. Еще часть суммы пойдет на восполнение запасов боеприпасов и вооружений, которые были переданы Украине для защиты от агрессора.

"Документ отвечает на геополитические угрозы, возникающие в результате войны РФ против Украины и экономического принуждения со стороны Китая", - говорится в заявлении.

Увеличение расходов на оборону

В начале года стало известно, что часть членов НАТО выступают за поднятие минимального уровня расходов на оборону. Они хотят, чтобы был установлен лимит в 2% от валового внутреннего продукта.

Идею поддерживают Польша, Литва и Великобритания. А вот Германия, Бельгия и Канада выступили, как "противники" упомянутого решения.

В феврале 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил цель довести расходы на оборону до не менее 2% ВВП.

Недавно сообщалось, что в этом году Польша потратит на оборону 4% своего ВВП, что вдвое больше принятого в НАТО минимального порога. С таким показателем Польша станет лидером в Альянсе по уровню расходов на оборону в расчете на душу населения.

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