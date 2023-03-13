Война в Украине и потенциальное нападение Китая на Тайвань грозит миру ядерной войной.

Мир ожидает "трудное и опасное десятилетие" на фоне огромных угроз, исходящих от России и Китая. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, слова которого приводит Sky News.

По его словам, российское вторжение в Украину и возможная агрессия Китая против Тайваня угрожают создать мир, "определяемый опасностью, беспорядком и раздором". Сунак предупреждает, что мир столкнулся с крупнейшим за несколько десятилетий риском эскалации угроз до уровня "неконтролируемого конфликта" с применением ядерного оружия.

Своим неотложным приоритетом в области безопасности британское правительство сегодня считает противодействие угрозам, которые создала развязанная Россией война в Европе. Однако будущая война в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет напряженность с Китаем из-за Тайваня, может иметь "глобальные последствия более серьезные, чем конфликт в Украине".

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В этом контексте Риши Сунак назвал Коммунистическую партию Китая "вызовом эпохи", хотя ранее британские власти рассматривали ее как "системную проблему".

Напряженность вокруг Тайваня

Китай резко увеличил свой военный бюджет, не скрывая желания достигнуть военного паритета с США. Эксперты полагают, что дополнительные расходы Китая будут направлены в первую очередь на развитие ядерного потенциала, военно-космических и морских сил.

По данным ЦРУ, Китай готовится к потенциальной войне с США за контроль над Тайванем уже в 2027 году. В ЦРУ полагают, что Пекин был отрезвлен провальным вторжением России в Украину, но недооценивать амбиции Китая в отношении Тайваня не следует.

Между тем некоторые эксперты полагают, что США в настоящее время не готовы к полномасштабной войне с Китаем. Некоторые важные типы боеприпасов у американцев закончатся в такой войне буквально за неделю.

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