Они остаются на беларуских полигонах и продолжают работать инструкторами.

Беларуский военнослужащий рассказал, как проходит обучение с "вагнеровцами" на территории Беларуси.

По его словам, наёмники не теряют времени зря и подошли к роли инструкторов с особым рвением. Любое нарушение дисциплины карается физическим насилием, пишет NEXTA.

"Вагнеровцы" жестоко избивают солдат даже за малейшее нарушение - например, когда неидеально заправлена постель. А если кого-нибудь поймают на воровстве - угрожают оставить человека инвалидом.

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В беларуских казармах вырисовывается тюремная иерархия, такая близкая духу наёмников. Приближённой к ним "верхушке" достаются особые "ништяки" - снаряжение, шевроны, топливо. А вот бесплатно можно рассчитывать только на форму, снятую с трупов.

Военные ремонтируют беларускую технику украинскими запчастями из старых поставок, рассказал собеседник. После убийства Пригожина ситуация особо не изменилась - вагнеровцы равнодушно восприняли новость о смерти их главаря. Они остаются на беларуских полигонах и продолжают работать инструкторами. По слухам, за это наёмники получают около $5000 в месяц.

"Вагнеровцы" на территории Беларуси - детали

Министерство внутренних дел Беларуси выдает боевикам российской частной военной компании "Вагнер" новые паспорта. "Вагнеровцы" получают беларумские паспорта, настоящие документы, но, конечно, оформленные на другие имена. Поэтому они могут просто попасть на территорию Евросоюза через пограничные переходы.

В Беларуси на полигоне Воловщина усиливается конфликт между наемниками ЧВК "Вагнера" и представителями Министерства внутренних дел РБ. Как сообщает Центр нацсопротивления, причиной конфликта стало происхождение боевиков, которые являются бывшими заключенными и преступниками. Из-за этого работники МВД отказываются работать с ними.

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