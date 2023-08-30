Работники не хотят связываться с бывшими заключенными и преступниками.

В Беларуси на полигоне Воловщина усиливается конфликт между наемниками ЧВК "Вагнера" и представителями Министерства внутренних дел РБ.

Как сообщает Центр нацсопротивления, причиной конфликта стало происхождение боевиков, которые являются бывшими заключенными и преступниками. Из-за этого работники МВД отказываются работать с ними.

"Кровавый подход к выполнению задач которому учат белорусов, пугает даже "псов режима", — отметили в ЦНС.

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Как стало известно, около 50 инструкторов из ЧВК "Вагнера" покинули территорию Беларуси. Они подписали контракт с Минобороны и уехали для продолжения участия в войне против Украины.

По данным ЦНС, за последние три недели более 1500 наемников ЧВК отправились в Африку, в которой Россия также пытается расширить свое влияние.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Как недавно сообщал УНИАН, согласно спутниковым снимкам Главную базу ЧВК "Вагнера" в Беларуси активно сворачивают. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что количество "вагнеровцев" в Беларуси постепенно уменьшается.

Министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает боевикам российской частной военной компании"Вагнер" новые паспорта. "Вагнеровцы" получают белорусские паспорта, настоящие документы, но, конечно, оформленные на другие имена. Поэтому они могут просто попасть на территорию Евросоюза через пограничные переходы.

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