Так они могут попасть на территорию Европейского союза.

Министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает боевикам российской частной военной компании "Вагнер" новые паспорта.

Об этом заявил руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко в интервью агентству PAP. По его мнению, эти действия могут быть связаны с подготовкой диверсий и терактов. По словам Латушко, у него нет данных о том, сколько паспортов уже выдано.

"По подтвержденной нами информации, вагнеровцы получают беларуские паспорта, настоящие документы, но, конечно, оформленные на другие имена. Поэтому они могут просто попасть на территорию Евросоюза через пограничные переходы", - сказал Латушко.

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По данным оппозиционера, на территории Беларуси остались несколько тысяч "вагнеровцев". Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались, однако у него недостаточно денег на содержание большого числа наемников.

Часть из них отправится в Африку, часть - подпишет контракты с Министерством обороны России, а остальные уйдут со службы или останутся в Беларуси.

Наемники "Вагнера" в Беларуси: последние новости

Соседи Беларуси усиливают свои границы из-за присутствия "вагнеровцев", опасаясь провокаций и проведения операции в Сувальском коридоре. Кроме того, к границам Польши и Латвии продолжают прибывать нелегальные мигранты с территории Беларуси.

По данным Государственной пограничной службы Украины, количество наемников в Беларуси постепенно уменьшается.

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