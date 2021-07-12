Президент Кубы призвал сторонников противостоять "провокациям".

Тысячи кубинцев вышли на улицы, выражая недовольство коронавирусными ограничениями, темпами вакцинации и «пренебрежением со стороны правительства».

Об этом пишет Reuters.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, который также возглавляет Коммунистическую партию, обвинил в беспорядках США.

«Мы призываем всех революционеров в стране, всех коммунистов выходить на улицы везде, где есть попытки осуществить эти провокации», - сказал он в своем выступлении по радио.

Читайте такжеПод завалами жилого дома в Майами нашли живого котаТысячи людей собрались в центре Гаваны и на некоторых участках набережной. Были замечены джипы спецназа с установленными сзади автоматами.

По данным издания, там произошло несколько арестов и потасовок, но крупных столкновений не было.

Протесты вспыхнули в муниципалитете Сан-Антонио-де-лос-Банос в провинции Артемиса. В социальных сетях появилось видео, на котором сотни жителей скандируют антиправительственные лозунги.

«Они протестуют против кризиса, из-за того, что нет еды или лекарств, и этот список продолжается», - сказала местная жительница.

Telegram-канал NEXTA публикует видео с протестов. По их данным, в стране отключают интернет.

Кубинцы скандируют: «Мы не боимся» и вступают в столкновения с силовиками.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская