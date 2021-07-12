Тысячи кубинцев вышли на улицы, выражая недовольство коронавирусными ограничениями, темпами вакцинации и «пренебрежением со стороны правительства».
Об этом пишет Reuters.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель, который также возглавляет Коммунистическую партию, обвинил в беспорядках США.
«Мы призываем всех революционеров в стране, всех коммунистов выходить на улицы везде, где есть попытки осуществить эти провокации», - сказал он в своем выступлении по радио.
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По данным издания, там произошло несколько арестов и потасовок, но крупных столкновений не было.
Протесты вспыхнули в муниципалитете Сан-Антонио-де-лос-Банос в провинции Артемиса. В социальных сетях появилось видео, на котором сотни жителей скандируют антиправительственные лозунги.
«Они протестуют против кризиса, из-за того, что нет еды или лекарств, и этот список продолжается», - сказала местная жительница.
Telegram-канал NEXTA публикует видео с протестов. По их данным, в стране отключают интернет.
Кубинцы скандируют: «Мы не боимся» и вступают в столкновения с силовиками.
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